Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Pkw-Diebstähle in zwei Nächten ++ Rosengarten/Klecken - Pkw angefahren ++ Moisburg - Schwerer Unfall bei Überholmanöver

Buchholz und Seevetal (ots)

Mehrere Pkw-Diebstähle in zwei Nächten

Heute (25.09.19), gegen 02.50 Uhr, stahlen Diebe einen schwarzen VW Multivan von einem Privatgrundstück an der Boßdorfstraße. Zeugen hatten noch gehört, wie der Motor gestartet wurde und der Wagen sich in Richtung Theodor-Storm-Straße entfernte. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Der Multivan hat das Kennzeichen WL-MP 611. Sein Wert liegt bei rund 15.000 Euro.

Am frühen Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen Mitternacht und 09 Uhr, traf es einen schwarzen BMW 530d, der im Ortsteil Steinbeck auf einem Grundstück an der Straße Uhlengrund abgestellt worden war. Das Kennzeichen des rund 20.000 Euro teuren Fahrzeugs lautet HH-RA 2412.

In Seevetal/Ohlendorf waren in der Nacht zu Dienstag ebenfalls Pkw-Diebe unterwegs. In der Parkstraße drangen die Täter in der Zeit zwischen 22.30 und 07 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Portemonnaies und die Zündschlüssel zweier vor dem Haus geparkter Pkw. Die Geschädigten schliefen währenddessen im Obergeschoss. Mit den Schlüsseln wurden anschließend beide Pkw vom Grundstück gefahren. Es handelt sich um einen grünen Audi Q3 mit dem Kennzeichen WL-PP 10 und einen grauen BMW X4 mit dem Kennzeichen WL-PP 500.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge werden geprüft. Hinweise zu den gestohlenen Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Rosengarten/Klecken - Pkw angefahren

Am 20.09.2019, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde auf dem Patientenparkplatz einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße in Klecken ein geparkter, schwarzer VW Multivan durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zu dem verursachenden Fahrzeug können keine weiteren Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 mit der Polizei Seevetal in Verbindung zu setzen.

Moisburg - Schwerer Unfall bei Überholmanöver

Auf der L 141 (Buxtheuder Straße), zwischen Moisburg und Daensen, kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau überholte gegen 15.45 Uhr mit ihrem Skoda mehrere Fahrzeuge einer Kolonne, die hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine hinterherfuhren. Kurz bevor sie die Kolonne komplett passiert hatte, scherte eine 58-jährige Frau, die mit ihrem Toyota direkt hinter der Zugmaschine fuhr, ebenfalls zum Überholen aus. Sie hatte offenbar übersehen, dass sich die Skoda-Fahrerin bereits im Überholvorgang befand. Die 46-Jährige lenkte ihren Skoda nach links, um nicht auf den Wagen der 58-Jährigen aufzufahren. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und prallte linksseitig gegen einen Straßenbaum. Bei dem Aufprall wurden die 46-Jährige Fahrerin und ein elfjähriger Junge, der mit im Fahrzeug saß, schwer verletzt.

Die Straße musste voll gesperrt werden. Die 46-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

