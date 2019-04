Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch zur Nachtzeit

Winsen/Hoopte (ots)

In der Nacht zu Sonntag, in der Zeit zwischen 21.30 und 07.30 Uhr, ist ein Dieb in ein Wohn- und Geschäftshaus am Hoopter Elbdeich eingestiegen. Der Täter kletterte auf den Balkon der Wohnung im ersten Stock und hebelte die Balkontür auf. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume, während eine Bewohnerin im Schlafzimmer schlief. Danach gelangte der Einbrecher in die Geschäftsräume im Erdgeschoss und entwendete dort Bargeld und Zigaretten. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

