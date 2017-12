POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 22.12.2017 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 24.12.2017, 13:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots) - Buchholz/Nordheide - VW T4 Multivan gestohlen

Am Samstag wurde ein auf dem Park & Ride Parkplatz bei der Bremer Straße geparkter, blauer VW T4 Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen "WL-CH 1406" gestohlen. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz entgegen (04181-2850).

Welle - 2,71 Promille am Steuer

Samstagabend fiel ein VW Fox durch unsichere Fahrweise auf und wurde bei der Hauptstraße in Welle einer Polizeikontrolle unterzogen. Der Fahrer (25) pustete stolze 2,71 Promille. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorlegen. Seine beiden Mitfahrer (29 und 34) waren offenbar ebenfalls volltrunken . Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, dem Fahrer eine Blutprobe für das Strafverfahren entnommen.

Tostedt - Unfall im Parkhaus um Mitternacht

Samstagnacht kam es um Mitternacht zu Heiligabend zu einem Unfall im frei nutzbaren Parkhaus beim Tostedter Bahnhof: Der 18-jährige Audi-Q3-Fahrer fuhr von der mittleren auf die oberste Ebene und stieß dort frontal mit dem äußeren Parkhauszaun zusammen. Der Q3 wurde dabei frontal stark beschädigt, ebenso der Zaun,. Ein Pfeiler hielt den PKW auf, so dass dieser zum Glück nicht herunter stürzte. Der Q3 musste abgeschleppt werden. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Tostedt zu melden (04182-28000)

Buchholz/Nordheide (Sprötze) - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Als am Freitag gegen 14:40 Uhr die Fahrerin (50) eines VW-Multivan die Kirchenallee in Richtung Holm-Seppensen befuhr und nach links auf eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Golf Plus-Fahrer (83), welcher den Abbiegevorgang offenbar übersehen hatte und zum Überholen seitlich vorbeifahren wollte. Der Golf Plus kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beteiligten KFZ erlitten einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird zunächst auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Tespe - Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Samstag wurde ein Fahrradfahrer (18) auf der Lüneburger Straße schwer verletzt, als er kurz vor 10:00 Uhr bei einer Fußgängerfurt beim Kreisel in Richtung Marschacht unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr, um die Straße zu überqueren. Der von rechts kommende, bevorrechtigte Nissan Qashqai-Fahrer (68) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und alarmierte sofort den Rettungsdienst. Der Fahrradfahrer wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Boberg geflogen. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Brackel: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein Toyota Yaris auf der K 22 von Brackel in Richtung Holtorfsloh, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer (64) und die Beifahrerin (21) wurden dabei schwer verletzt. Die Straße wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

Landkreis Harburg - Wohnungseinbrüche

Bislang wurden für den Berichtszeitraum fünf vollendete Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg registriert: Gleich drei mal schlugen Einbrecher am Freitag in den Tagesstunden in Stelle zu und drangen dort in Einfamilienhäuser bei der Straße Achterdeich ein. Am Samstag wurde in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein Wohnungsfenster im Vaenser Weg in Rosengarten aufgebrochen, um in die Wohnung zu gelangen. Von Samstagabend bis Sonntagmittag wurde ein Haus in Rosengarten/Eckel (Neue Straße) über die aufgebrochene Terrassentür heimgesucht. Zu einer sechsten Tat kam es im Zeitraum von Montag bis Samstag in der Gorch-Fock-Straße in Seevetal, hierbei blieb es glücklicherweise beim Versuch: Es gelang der Täterschaft nicht, die Terrassentür eines Hauses aufzubrechen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Die Polizeiinspektion Harburg wünscht Ihnen besinnliche und vor allem sichere Feiertage !

