POL-WL: Kakenstorf - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung ++ Tötensen - Verfolgungsfahrt endet mit beschädigtem Streifenwagen ++ Neu Wulmstorf - Automarder schlugen zu ++ und weitere Meldungen

2 weitere Medieninhalte

Bild der beschädigten Rasenfläche in Kakenstorf Bild-Infos Download

Landkreis Harburg (ots) - Kakenstorf - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Die Polizei Tostedt sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Kakenstorf. Ein unbekannter hatte in der Nacht zu Donnerstag die Rasenfläche des Sportplatzes mit einem Fahrzeug befahren. Durch diese sinnlose Tat wurde die Rasenfläche stark beschädigt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04182/ 28000 erbeten. Hinweis: Ein Foto der Beschädigungen ist in der digitalen Bildmappe eingestellt.

Winsen - Bratwurst und Brötchen entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter einen Imbissstand im Löhnfeld in Winsen auf. Aus diesem entwendeten die Täter 50 Bratwürste und 100 Brötchen. Der Gesamtschaden der Tat beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Tostedt - Einbruch in Tabakwarengeschäft

In ein Geschäft für Tabakwaren brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein. Zunächst wurde die Schaufensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Durch das entstandene Loch wurden dann Zigaretten, Zubehör und Alkohol entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Neu Wulmstorf - Automarder schlugen zu

Insgesamt fünf PKW wurden in Neu Wulmstorf in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Dazu schlugen die Täter jeweils ein Fenster ein und entwendeten im Anschluß Airbags und Lenkräder. Die Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes waren an unterschiedlichen Stellen im Ortsgebiet geparkt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf ca. 5000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04105/ 6200 an die Polizei Seevetal erbeten.

Tostedt - Navigationsgerät entwendeten

Ein in der Straße Auf der Looge geparktes Wohnmobil wurde am Freitagmorgen aufgebrochen. Die Tat muß sich zwischen 00:30 Uhr und 01:55 Uhr ereignet haben. Aus dem Fahrzeug wurde ein mobiles Navigationsgerät entwendet.

Tötensen - Verfolgungsfahrt endet mit beschädigtem Streifenwagen

Am Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr befuhren Beamte der Autobahnpolizei die A 1 in Richtung Bremen. Ein in gleicher Richtung fahrender PKW BMW erweckte das Interesse der Beamten und sollte kontrolliert werden. Zunächst sah es auch so aus, als wenn der Fahrer zur Kontrolle anhält. Dann gab er jedoch Gas und flüchtete über das Buchholzer Dreieck auf die A 261 in Richtung Hamburg. Während dieser Flucht wurden verschiedene Gegenstände aus dem mit hoher Geschwindigkeit fahrenden BMW geworfen. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die Kennzeichen an dem BMW in der Nacht vom 19.12. auf den 20.12. in Achim entwendet wurden. An der Ausfahrt Tötensen verließ das Fahrzeug dann die Autobahn. Nun ging die Verfolgung auf der Landstraße weiter. Auf einem Grundstück in der Hamburger Straße in Tötensen kollidierte der Streifenwagen dann mit dem BMW und die Insassen flüchteten zu Fuß weiter. Eine groß angelegte Suche mit diversen Streifenwagen und Hunden führte letztlich nicht zur Festnahme der drei Flüchtigen. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen wurde festgestellt, dass nicht nur die Kennzeichen entwendet waren. Der BMW wurde in der Nacht vom 18.12. auf den 19.12.2017 in Hamburg gestohlen. Hinweis: Zwei Bilder des beschädigten Streifenwagen befinden sich in der digitalen Bildmappe

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell