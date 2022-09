POL-CE: Celle - Wem gehört dieses schwarze E-Bike?

Celle (ots) - Am Sonntag, 18.09.2022, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Turmstraße zu einem Unfall, bei dem ein unbekannter, jugendlicher Fahrradfahrer vom Unfallort flüchtete. Der ca. 15 -16 Jahre alte Radfahrer war in Richtung "Am Fleitgraben" unterwegs, als er gegen einen parkenden PKW stieß und hinfiel. Anschließend rappelte er sich auf und fuhr davon. Am PKW ...

