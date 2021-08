Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Komplettentwendung eines VW Golf

Hamühren (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag, den 01.08.2021, zwischen 06:15 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Strandbad in Hambühren, OT Ovelgönne, ein schwarzer VW Golf, Baujahr 2008, mit Celler Kennzeichen entwendet. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hat die unbekannte Täterschaft mit einem Werkzeug das Türschloss herausgezogen und das Auto durch Kurzschluss in Bewegung gesetzt und entwendet.

Bei der Tat zeigte die unbekannte Täterschaft, angesichts der Nähe zum Strandbad und der Tageszeit, eine besonders große Risikobereitschaft durch Zeugen beobachtet zu werden. Insofern erhofft sich die Polizei Celle Zeugenhinweise, die jederzeit unter der telefonischen Erreichbarkeit 05141-277-0 mitgeteilt werden können.

