Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Hambühren, Hehlenbruchweg (ots)

Am Samstag erhält die Polizei Kenntnis von einem versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt am Hehlenbruchweg. Im Rahmen von Dacharbeiten habe ein Handwerker festgestellt, dass Dachpfannen angehoben worden seien. In den Markt sind die Täter nicht gelangt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 01.07.2020, und Freitag, 31.07.2020. Sollten Personen in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können diese sich bei der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell