Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Automatenaufbruch auf Tankstellengelände

Hermannsburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter einen Wasch- und einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Celler Straße auf. Die Langfinger erbeuteten das Münzgeld aus den Auffangbehältern und verschwanden unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bergen unter (05051) 471660 zu melden.

