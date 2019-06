Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Langlingen - Einbrecher im Freibad

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 03:00 und 03:20 Uhr, kletterten zwei unbekannte Täter über das Zufahrtstor des Strandfreibades und gelangten so auf das Gelände. Sie verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zum Bademeisterraum und sahen sich dort um. Etwas Lohnendes haben sie anscheinend nicht gefunden, denn sie verschwanden anschließend auf demselben Weg. Ein Zeuge auf dem Wohnmobilplatz hatte im genannten Tatzeitraum Motorengeräusche eines Mopeds und die Stimmen von zwei Männern wahrgenommen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145/97160 entgegen.

