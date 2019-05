Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kupferdiebstahl

Celle (ots)

Eine Baustelle in der Spangenbergstraße geriet in den Nachtstunden zu Mittwoch in das Visier von Metalldieben.

Die Unbekannten betraten unberechtigt das Areal und hebelten dort die Tür des Hauses auf. Aus dem Hausinneren ließen die Täter mehrere Hundert Kupfermaterial im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Für den Abtransport dürften die Kriminellen ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Telefonnummer (05141) 277215 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell