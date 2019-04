Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Raubüberfall auf Postfiliale +++ Täter flüchten ohne Beute

Celle (ots)

Ein Überfall auf die Postfiliale in der Bahnhofstraße beschäftigt derzeit die Polizei in Celle.

Am Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr betraten zwei männliche maskierte Männer die kurz zuvor geöffnete Postfiliale in der Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 62 Jahre alter Mitarbeiter allein in den Räumlichkeiten. Die beiden Räuber forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Tresorschlüssels. Dem Opfer gelang trotz Gehbehinderung spontan die Flucht durch eine Nebeneingangstür nach draußen. Hier rief der Mann laut um Hilfe. Die beiden Maskierten verließen daraufhin ohne Beute fluchtartig die Filiale durch den Haupteingang und bestiegen einen wartenden PKW, der von einem dritten Komplizen gefahren wurde. Die Täter flüchteten mit dem Wagen in Richtung Nienhagen. Zeugen konnten die angebrachten KfZ-Kennzeichen (RA...- aus Ratingen) des grauen VW Golfs V ablesen. Sie waren Tage zuvor im Bereich Ehlershausen von einem anderen PKW entwendet worden. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkle Kleidung, sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Täter 2: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt, korpulente Figur, bekleidet mit heller / grauer Jogginghose, sprach deutsch mit ausländischem Akzent Für den Fahrer des Fluchtwagens liegt keine Beschreibung vor.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Celle unter der Nummer 05141/277-215 entgegen.

