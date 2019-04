Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sucht Unfallzeugen

Celle (ots)

Wie erst kürzlich bekannt wurde, kam es am vergangenen Dienstag, 02.04.2019, um 07.37 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-Jährigen Radfahrer und einem unbekannten PKW. Der Jugendliche hatte den linken Geh-/Radweg der Jägerstraße in Richtung Fuhsestraße befahren. Ein PKW-Fahrer, der aus einer Grundstücksausfahrt kam, übersah den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen, woraufhin der Junge stürzte. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers. Nachdem dieser angab, dass alles in Ordnung sei, verließen beide die Unfallstelle, ohne ihre Personalien auszutauschen. Zur Klärung einiger offener Fragen sucht die Polizei nun nach dem PKW-Fahrer sowie nach Zeugen des Unfalls. Bitte setzen Sie sich alsbald mit der Polizei Celle unter 05141/277-378 oder 277-215 in Verbindung.

