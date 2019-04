Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Celle (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der vergangenen Nacht (Montag, 08.04.2019, 02.00 Uhr) in der Straße Nordwall einen jungen Mann, als dieser in einen parkenden PKW einbrach. Zuvor hatte die Frau einen lauten Knall auf der Straße gehört und schaute deshalb aus dem Fenster. Die alarmierten Polizeibeamten eilten fix zum Tatort erwischten den 19 Jahre alten Autoknacker noch auf frischer Tat. Dieser hatte mittlerweile die Scheibe eines weiteren PKW im Nordwall eingeschlagen und entstieg diesem Fahrzeug just in diesem Moment. Der deutlich angetrunkene Täter gab den Polizisten gegenüber sofort zu, dass er in den Autos nach Geld gesucht hatte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung musste der Beschuldigte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Auch eine Blutprobe musste er über sich ergehen lassen.

