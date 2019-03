Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alkohol- und Drogenkontrollen

Celle (ots)

Bei Alkohol- und Drogenkontrollen hatte die Polizei am frühen Sonntagmorgen zwei männliche Fahrzeugführer festgestellt, die ihre PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatten. So war in der Georg-Wilhelm-Straße ein 33 jähriger Fahrzeugführer aufgefallen, der seinen PKW mit einem Alkoholwert von 0,8 Promille geführt hatte. Ein weiterer, 23 jähriger Fahrzeugführer, hatte seinen PKW in der Harburger Heerstraße unter Drogeneinfluss geführt. Gegen beide Fahrzeugführer sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

