POL-CE: Celle - Hinterhof-Haus in der Bahnhofstraße durch Brand zerstört

Celle (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es heute in den frühen Morgenstunden, gegen 05.00 Uhr, zu einem Brandausbruch in einer nur temporär zum Wohnen genutzten Wohnung im Erdgeschoss eines ansonsten unbewohnten Einfamilienhauses. Das brandbetroffene Haus befindet sich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Erdgeschoss in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer über die einstürzende Decke ins Obergeschoss über. Das Gebäude wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der entstandene Schaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Anwohner wurden über Radiodurchsagen aufgefordert, auf Grund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bahnhofstraße wurde zwischen der Breiten Straße und Fuhsestraße stundenlang voll gesperrt. Die Brandermittlungen dauern an.

