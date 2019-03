POL-CE: Kraftstoffdiebstahl

Polizeiinspektion Celle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte ein bislang unbekannter Täter ein frei zugängliches Firmengelände in der Celler Straße in Groß Hehlen betreten, hier zwei Tankschlösser von zwei abgestellten Nutzfahrzeugen aufgebrochen und aus einem weißen Transporter sowie aus einem Sattelschlepper insgesamt 320 Liter Diesel entwendet. Es ist ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro entstanden. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, möchten sich bitte bei der Polizei Celle unter Tel. 277-0 melden.

