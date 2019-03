Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Personen auf Diebestour in Bergen

Bergen (ots)

Am vergangenen Freitag, 22.02.2019, haben sich zwei Personen nachmittags in Bergener Geschäften im Bereich der Hauptstraße aufgehalten und versucht Bargeld zu entwenden. Dabei hat eine Person versucht, Verkäufer abzulenken und um Beratung gebeten. In einem Fall gelang es der zweiten Person währenddessen Bargeld aus dem Verkaufstresen zu entwenden.

Die Personen wurden relativ auffällig beschrieben. Beide seien ca. 35-40 Jahre alt. Die eine habe selbst im Geschäft eine dunkle Sonnenbrille getragen und sei mit einer schwarzen Weste mit weißem Reißverschluss bekleidet gewesen. Ihr Aussehen sei südländisch gewesen.

Die zweite Person habe eine grüne "Bomberjacke" und eine blaue Jeans getragen sowie ein schwarzes Basecap. Ihr eines Ohr sei verletzt oder deformiert gewesen und die rechte Hand habe eine Fehlstellung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen auf diese Personen aufmerksam geworden sind und Informationen zu ihnen sowie möglicherweise genutzten Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Bergen unter Tel.: 05051/471660 entgegen.

