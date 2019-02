Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durstige Einbrecher

Bergen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brechen Unbekannte in einen Schuppen auf dem Sportplatz des TUS Bergen in der Hubertusstraße ein. Unter Mitnahme von zwei Bierkästen und mehreren Flaschen Cola entkommen sie unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bergen, Tel.: 05051/47166-0, zu melden.

