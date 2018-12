POL-CE: Celle - Polnischer blauer Transporter flüchtet nach Verkehrsunfall mit Radfahrer

Celle (ots) - Ein 28 Jahre alter Radfahrer befuhr am Donnerstagvormittag den linken, für ihn freigegebenen Radweg der Braunschweiger Heerstraße in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung "Große Redder" stand die Ampel auf "Grün" und er überquerte die Fahrbahn. Als er in Höhe der Fahrbahnmitte war, bog plötzlich aus der Braunschweiger Heerstraße ein blauer Transporter nach rechts auf die Große Redder ab und missachtete den Vorrang des Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer stark ab, kam auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Der unverschämte männliche Fahrer im blauen Transporter mit polnischen Kennzeichen machte mit beiden Händen noch eine Art "Kussgeste" und fuhr einfach davon. Der leicht verletzte Radfahrer rappelte sich auf. Ein anderer PKW-Fahrer hielt an und kümmerte sich um den Gestürzten. Der unfallflüchtige Fahrer wird beschrieben als männliche 50-55 Jahre alte Person, etwas korpulent, graue kurze Haare, keine Brille, eventuell Stoppelbart. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell