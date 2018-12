POL-CE: Nienhagen - 17-Jährige Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots) - Am Donnerstagmorgen um 07:30 Uhr überquerte ein 17 Jahre altes Mädchen zu Fuß die Dorfstraße in Höhe der dortigen Tankstelle. Hier wurde sie von einem PKW Skoda erfasst. Der 55-Jährige Autofahrer hatte die Fußgängerin in der morgendlichen Dunkelheit übersehen und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell