POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der Panzerringstraße

Hoope (ots) - Schwerer Verkehrsunfall auf der Panzerringstraße In den Morgenstunden des 19. November ereignete sich ein Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen auf der Panzerringstraße des Truppenübungsplatzes Bergen. Ein mit drei niederländischen Soldaten besetzter 4-Rad-Panzerspähwagen fuhr unter taktischen Bedingungen aus Richtung Soltau kommend in Richtung Hörsten. Der unbeleuchtete Panzerspähwagen kollidierte um 06.50 Uhr mit einem entgegenkommenden Unimog der Bundeswehr, der an der Kreuzung in Höhe des Abzweiges Hoope nach links in Richtung der Schießbahn 1 abbog. Auch der Unimog war mit 3 Personen besetzt. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des Unimog eingeklemmt. Dieser musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Auch der Fahrer des Panzerspähwagens musste von den Rettungskräften geborgen werden. Zwei Rettungshubschrauber flogen die Schwerverletzten zu unterschiedlichen Kliniken nach Hannover. Die leicht verletzten Insassen aus dem Unimog und dem Panzerspähwagen wurden zum AKH gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

