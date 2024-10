Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: GEGEN Wohnungseinbrecher und FÜR Ihre Sicherheit: "Riegel vor! - Sicher ist sicherer." - Aktionswochenende der Polizei NRW gegen Wohnungseinbruchdiebstahl vom 25. bis 27.10.2024

Düsseldorf (ots)

3.533 angezeigte Wohnungseinbrüche mehr in NRW. Im Jahr 2023 stieg die Zahl von 23.528 (2022) auf 27.061 Fälle. Damit setzt sich der Anstieg nach der Beendigung der Coronaschutzmaßnahmen fort.

Wohnungseinbrüche nehmen insbesondere in der dunklen Jahreszeit, der "Hauptsaison" professioneller Einbrechergruppen zu. Sie beginnt in diesem Jahr mit der Zeitumstellung am 27. Oktober 2024.

Während Sie noch bei der Arbeit sind, die Kinder abholen oder einkaufen, nutzen Einbrecher den Schutz der frühen Dunkelheit, um Wohnungen auszuspähen und auszuräumen. In Sekundenschnelle werden Fenster oder Türen aufgehebelt, im Haus oder in der Wohnung die Schränke durchsucht, Schubladen herausgerissen und Inhalte auf der Suche nach Wertvollem wahllos auf dem Boden verteilt.

Allein die Vorstellung, dass fremde Menschen die persönlichsten Sachen angefasst haben, kann bewirken, dass sich Bewohner in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher und geborgen fühlen. Neben den Sachschäden schmerzt oft der Verlust von Erinnerungsstücken, die nicht ersetzt werden können.

Einbrecher schlagen dann zu, wenn die Gelegenheit günstig ist. Sie haben weder Zeit noch Geduld, sich lange an gut gesicherten Türen oder Fenstern zu schaffen zu machen. Sie haben es auf schnelle Beute abgesehen, um damit unerkannt verschwinden zu können.

Der Polizei Nordrhein-Westfalen liegt Ihre Sicherheit am Herzen.

Vom 25. bis 27. Oktober 2024 startet sie mit einem Aktionswochenende gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl in die dunkle Jahreszeit. Mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land macht die Polizei NRW an diesem Wochenende auf das Thema aufmerksam und beantwortet Ihre Fragen zum Einbruchschutz.

Die Polizei NRW berät Sie kostenfrei und herstellerneutral, wirbt für Wachsamkeit in der Nachbarschaft und appelliert, verdächtige Beobachtungen sofort über den Notruf 110 der Polizei zu melden.

Auf der Internetseite www.einbruchschutz.polizei.nrw erhalten Sie wichtige Informationen zum Thema. Auf den jeweiligen Terminseiten der Polizeibehörden in NRW finden Sie Veranstaltungen ganz in Ihrer Nähe.

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor!

- Lassen Sie sich kostenfrei von der Polizei zum Einbruchschutz beraten.

- Seien Sie aufmerksam, auch wenn es nicht um Ihre eigenen vier Wände geht.

- Wählen Sie bei ungewöhnlichen oder verdächtigen Beobachtungen die 110!

