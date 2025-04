Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Streit im Verkehr folgt Spuckattacke

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Mittwoch, 02.04.2025, 22.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Mittwoch kam es zu einem Streit im Verkehr. Die beiden beteiligten Personen befuhren Lange Straße in Nörten-Hardenberg in entgegengesetzter Richtung. Dabei sei dazu gekommen, dass ein 24-jähriger Northeimer entgegen der Verkehrsregeln nicht auswich, weshalb für einen 33-jährigen Northeimer kein vorbeikommen war. Beide Männer gaben nicht nach, weshalb beide mit ihren Fahrzeugen zum Stehen kamen.

Der 25-Jährige stieg aus seinem Auto und der 33-Jährige stieg ebenfalls aus, um die Situation zu klären. Unvermittelt spuckte der 25-Jährige dem 33-Jährigen ins Gesicht. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, stieg der 25-Jährige wieder in sein Auto und fuhr zur Seite.

Der 33-Jährige wurde in Northeim aufgesucht und befragt. Der Mann machte keine Angaben zum Sachverhalt.

