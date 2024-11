Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendetektiv überführt Ladendiebin

Northeim (ots)

37154 Northeim, Markt, Samstag, 23.11.2024, 11.20 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 20-jährige Frau hielt sich am vergangenen Samstagvormittag in einem Drogeriemarkt am Markt in Northeim auf. Während ihres Aufenthaltes verstaute sie drei Parfum im Wert von über 360,00 Euro in ihrer Jackentasche und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Der Vorgang wurde durch den 59-jährigen Ladendetektiv beobachtet. Dieser sprach die junge Frau folglich auf ihr Fehlverhalten an und informierte die Polizei Northeim.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahl gegen die 20-jährige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell