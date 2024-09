Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhiger Verlauf des diesjährigen Altstadtfests in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 06.09.2024, 14:00 Uhr bis 08.09.2024, 02:00 Uhr Am Wochenende des 06.09. und 07.09. fand das traditionelle Altstadtfest in der Bad Gandersheimer Innenstadt statt. An beiden Tagen besuchten hierbei bis zu 5000 Besuchende die Bad Gandersheimer Innenstadt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz. Das Einsatzkonzept mit deutlich sichtbarer Polizeipräsenz im Innenstadtbereich zeigte positive Wirkung und wurde durch die Besuchenden auch so wahrgenommen. Durch die Einsatzkräfte der Polizei wurden bereits in den frühen Abendstunden gezielte Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Darüber hinaus wurde durch das Präventionsteam der Polizei ein "0,00 Promille-Stand" aufgebaut. Dort wurde bei mehr als 50 Personen unter 21 Jahren auf eigenen Wunsch eine Atemalkoholmessung durchgeführt, wobei eine Alkoholisierung nicht festgestellt wurde. Der 0,00 Promille-Stand wurde gut frequentiert. Das Feedback war hierbei positiv. In den Abendstunden kam es dennoch auch vereinzelt zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personengruppen, die durch das sofortige und konsequente Einschreiten der Einsatzkräfte beendet werden konnten. Darüber hinaus kam es zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Diesbezüglich wurden Strafanzeigen gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im Rahmen ihres Besuchs des Altstadtfests Gegenstände wie Portmonees oder Handys verloren haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen, da diverse Gegenstände durch Besuchende aufgefunden und in amtliche Verwahrung gegeben wurden (at).

