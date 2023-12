POL-NOM: Diebstahl und Sachbeschädigung an Schule

Northeim (ots) - 371191 Katlenburg, K414 zwischen Katlenburg und Suterode Samstag, 30.12.2023, 10:00 Uhr NORTHEIM (sch) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag wurde eine Person leicht verletzt. Eine 27-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem PKW die K414 aus Fahrtrichtung Suterode kommend in Fahrtrichtung Katlenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve die Kontrolle ...

