POL-NOM: Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz ( kal )

Einbeck (ots) - Ein 46-jähriger Mitbürger aus Einbeck hörte in seiner Wohnung zu nachtschlafender Zeit überlaut klassische Musik, so dass Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört wurden. Die Musik konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten dann auch schon vor dem Haus deutlich wahrgenommen werden. Der Verursacher wurde anschließend zur Ruhe ermahnt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

