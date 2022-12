POL-NOM: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Northeim (ots) - 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Wilhelm-Raabe-Straße, Dienstag, 29.11.22, 11:30 Uhr - 18:50 Uhr Kreiensen (st) - Am gestrigen Abend gelangten unbekannte Täter/-innen durch aufhebeln einer Terassentür, in das Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie die Wohnung. Was genau mitgenommen wurde, konnten die Eigentümer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Nachbarn hatten zwei Täter von dem Einfamilienhaus weglaufen sehen. Die Ermittlungen dauern an. ...

