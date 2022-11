Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Lebensmittel Markt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet Northeim, Kurze Straße, Sa., 12.11.2022, 18:30 Uhr bis So., 13.11.2022, 12:45 Uhr

Northeim (sb) - Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein bislang unbekannter Täter, nachdem er die Glasschiebetür des Eingangs mit körperlicher Gewalt aufgedrückt hatte, in den dortigen Lebensmittels Markt ein. Anschließend brach er gewaltsam die Kassenschublade auf und entwendete daraus Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Am Gebäude und der Einrichtung entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell