Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung nach persönlichen Differenzen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Steinweg, Montag, 17.10.22, 21.30 Uhr

KREIENSEN (schw) - Nach bereits längerer Zeit anhaltenden Differenzen zwischen zwei Familien kam es am Montag, 17.10.22, gegen 21.30 Uhr zu einer Bedrohungshandlung einer 25-jährigen Einbeckerin und einer 33-jährigen Frau, die ebenfalls aus einem einbecker Ortsteil stammt. Die 33-jährige gab in ihrer Befragung an, dass sie sich zur angegebenen Zeit im Steinweg in Greene aufgehalten habe, als die 25-jährige Beschuldigte mit ihrem Pkw vorfuhr und anhielt. Die 25-jährige bedrohte die 33-jährige mit vernichtenden Worten, woraufhin die Bedrohte in ihren Pkw stieg und davonfuhr. Seitens der Polizei wurde bei der 25-jährigen eine Gefährderansprache durchgeführt und es wurde eine Anzeige wegen Bedrohung gefertigt.

