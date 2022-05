POL-NOM: Zwei verletzte Pkw-Fahrer durch Auffahrunfall

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße; Dienstag, 17.05.2022, 13:00 Uhr KATLENBURG-LINDAU (TH) Am Dienstagmittag, 17.05.2022, gegen 13:00 Uhr, ist es in dem Penny-Einkaufsmarkt in der Osteroder Straße in Katlenburg-Lindau zu dem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Geldbörse aus der mitgeführten Tasche einer 75-jähr. Frau aus Osterode entwendet. Nach ...

