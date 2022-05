Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermeintlicher Brennholzkauf entpuppte sich als Betrug

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dienstag, 15.03.22 - Donnerstag, 05.05.22 BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 15.03.22, wurde eine 46-jährige Bad Gandersheimerin auf ein Internetangebot, zum Kauf von Brennholz aufmerksam. Die Bad Gandersheimerin nahm das Angebot, in dem 10 Raummeter Brennholz zum Preis von 487,90 EUR angeboten wurden an und überwies den geforderten Betrag. Als das Holz nach einiger Zeit nicht geliefert wurde, verlangte der Anbieter, auf Nachfrage der Geschädigten nach der Lieferung, noch einmal 260,- EUR. Dieser Betrag wurde jedoch nicht überwiesen, sondern Anzeige wegen Betruges erstattet. Aufgrund der derzeitig schwierigen Lage am Holzmarkt sind in der kürzeren Vergangenheit vermehrt derartige Betrugsangebote im Internet zu finden. Die Polizei rät aus diesem Grund zur Vorsicht bei derartigen Käufen im Internet.

