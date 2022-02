Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erstmeldung Banküberfall Sudheim

Northeim (ots)

Sudheim, Lange Straße 1, Kreissparkasse Northeim - Zweigstelle Sudheim, Montag, ca. 17.25 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Banküberfall in Sudheim - Ermittlungen laufen.

Am heutigen Montag, gegen 17.25 Uhr kam es zu einem bewaffneten Banküberfall in der Sparkassenfiliale in Sudheim.

Der männliche Mitarbeiter überreichte eine niedrige vierstellige Summe einem unbekannten Täter. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, unter Hinzunahme von Kräften der Versammlungen in Northeim, verliefen erfolglos.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Das Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen werden befragt.

Wer sich zu der angegebenen Tatzeit in der Nähe befunden hat und sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 7005 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell