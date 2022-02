Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse mit Bargeld entwendet

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße 29, Lidl-Markt, Freitag, 04.02.2022, 14.00 Uhr

USLAR (Fie) - Diebstahl einer Geldbörse

Der 71-jährige Geschädigte aus Wesertal befindet sich im Lidl-Markt Uslar und zahlt dort seinen Einkauf mit seiner mitgeführten Geldbörse. Anschließend befindet er sich noch am Tresen hinter dem Kassenbereich, um seinen Einkauf in Taschen zu verstauen. Dieser Moment wird durch den bislang unbekannten Täter genutzt, um die Geldbörse zu entwenden. Bereits auf dem Parkplatz stellt der Geschädigte den Verlust seiner Geldbörse fest. Eine sofortige Absuche und Nachfrage im Markt führen nicht zum Auffinden der Geldbörse. In dieser befand sich unter anderem ein höherer Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden wird auf etwa 120 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Uslar melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell