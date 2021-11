Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Fahrer kontrolliert - Verdacht der Beeinflussung durch Drogen

Uslar (ots)

Uslar, Kurze Straße, Höhe Isertorweg, Freitag, 26.11.2021, 12.20 Uhr

Uslar (Reu) - Verdacht des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Am Freitagmittag kontrollierten Polizeibeamte der Uslarer Polizei in Uslar, Kurze Straße, Ecke Isertorweg, einen 24-Jährigen Pkw-Fahrer aus Dassel. Während der Kontrolle fielen den Beamten beim Kontrollierten körperliche Ausfallerscheinungen auf, die auf die Beeinflussung durch Drogen hindeuteten. Der Kontrollierte weigerte sich daraufhin, einen freiwilligen Drogenschnelltest vor Ort durchzuführen. Dem Pkw-Fahrer wurde in der Wache eine Blutprobe entnommen.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell