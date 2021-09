Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gulliabdeckungen entfernt und Steinplatte auf der Fahrbahn

Uslar (ots)

Uslar (ur) Am 26.09.2021, gegen 04:30 Uhr, melden Zeugen randalierende Personen im Bereich der Gustav-Fischer-Straße in Uslar. Durch die eingesetzten Polizeibeamten können vor Ort keine Personen mehr angetroffen werden. Auf der Fahrbahn liegen zwei entnommene massive Gullideckel, sowie eine Steinplatte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Uslar Tel.: 05571-926000

