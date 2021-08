Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Mühlengasse, Montag, 30.08.2021, 17.55 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Mü) - Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Eine 77-Jährige aus Nörten-Hardenberg befuhr mit ihrem Pkw Opel die Mühlengasse in Richtung der Straße An der Papenmühle. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 6-jährigen Fahrradfahrer, der aus Richtung der St. Martin Kirche kam. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus transportiert.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 700 Euro.

