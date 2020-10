Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wartungsarbeiten an den Telefonanlagen der Polizei in Northeim und Uslar

Northeim (ots)

Northeim, Dienstag, 27.10.2020 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Uslar, Mittwoch, 28.10.2020 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

NORTHEIM/ USLAR (köh) - Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage kann es am 27.10.2020 am Standort Northeim zu einem kurzfristigen Ausfall des Amtsanschlusses (05551- 7005...) kommen.

In Uslar wird die Telefonanlage des Polizeikommissariats am 28.10.2020 umgestellt. Auch dort kann es zu kurzfristigen Störungen der Amtsleitung (05571- 92600...) kommen.

Die Polizeiinspektion Northeim bittet darum, in dringenden Fällen den polizeilichen Notruf 110 zu wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell