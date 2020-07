Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Komplette Reifensätze und Kennzeichen von entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 25.07.2020, 13.00 Uhr bis Montag, 27.07.07, 07.00 Uhr von zwei Neufahrzeugen eines Honda-Autohauses in der Straße Altendorfer Tor die kompletten Reifensätze abmontiert und entwendet. Die beiden Pkw waren vor der Ausstellungshalle abgestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde noch festgestellt, dass von einem Werkstattleihwagen des Autohauses die beiden Kennzeichen, EIN-M 124, ebenfalls gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4600,- Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dieser Tat stehen könnten, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell