Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrübungen ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Northeim, Breslauer Straße, Samstag, 25.01.20, 22.40 Uhr

NORTHEIM (schw) - Am Samstag, 25.01.20, 22.40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Northeim, einen, in der Breslauer Straße fahrenden Pkw VW Touran. Als Kraftfahreugführerin konnte eine 21-jährige Northeimerin, festgestellt werden. Der Halter des Pkw, ein 23-jähriger Northeimer befand sich als Beifahrer im Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kraftfahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem gab der Halter des Kraftfahrzeuges an, dass es sich um Fahrübungen gehandelt habe. Sowohl gegen die Kraftfahrzeugführerin, als auch gegen den Halter wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, bzw. des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell