Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Schuhen

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth - Mittwoch, 08.05.2019, gegen 16.20 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr kam es in einem Northeimer Schuhgeschäft zu einem Diebstahl. Eine 35 Jahre alte Göttingerin hatte drei Paar Schuhe samt Karton und ein Paar Badelatschen in einer mitgeführten Tasche verstaut. Ohne die Schuhe im Gesamtwert von rund 100 Euro zu bezahlen, verließ die Diebin das Geschäft. Im Eingangsbereich löste der Warensicherungsalarm aus und die Tat flog auf. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen.

