POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (kal)

Einbeck (ots) - Unfallort:

37574 Einbeck / Gemarkung Brunsen, Bundesstraße 3, Einmündung Brunsen.

Unfallzeit:

Freitag, 23. November 2018, 15:55 Uhr.

Hergang:

Eine 56-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 3, aus Richtung Kuventhal kommend, in Richtung Alfeld/L.. Sie hatte dann die Absicht, nach links in Richtung Brunsen abzubiegen und kündigte dies auch rechtzeitig durch das Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers an. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie jedoch kurz anhalten. Eine hinter ihr fahrende 23-jährige Pkw Führerin aus Einbeck bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell