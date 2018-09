POL-NOM: Diebstahl einer Egge

Uslar (ots) - GEMARKUNG SCHONINGEN (js) Am 08.09.18, zwischen 13.30 und 19.00 Uhr, wurde von einem Feld in der Gemarkung Schoningen, Steinfeldweg / Fuchslochweg, eine dort abgestellte rot/orange Spatenrollegge der Marke "Hankmo" entwendet. Diese hat einen Wert von ca. 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

