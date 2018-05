POL-NOM: Ladendieb zeigt kein Unrechtbewusstsein

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Beverstraße, Mittwoch, 02. Mai 2018, 11.45, 12.27 und 13.01 Uhr. Um 12.27 Uhr wurde der Polizei Einbeck ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Beverstraße angezeigt. Eine Personalienfeststellung des 17-jährigen Täters war vor Ort nicht mehr nötig, da der Täter bereits kurz vorher, gegen 11.45 Uhr, einen Ladendiebstahl in einem weiteren Geschäft in der Innenstadt begangen hatte. Dort hatte der Täter Süßigkeiten in einem geringen Wert entwendet. In diesem neuen Fall hatte der Jugendliche verschiedene Obstsäfte, Brötchen und Süßigkeiten entwendet. Die Strafanzeige wurde vor Ort aufgenommen und dem 17-jährigen Täter ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt auferlegt. Nur kurze Zeit später, um 13.01 Uhr, ging ein erneuter Anruf aus dem Einkaufsmarkt ein, dass der Jugendliche wieder beim Diebstahl erwischt worden sei. Nach Aussage einer Zeugin hatte der jugendliche Täter kurz nach Entlassung durch die Polizei den Einkaufsladen erneut betreten, sei zielstrebig zu den Backwaren gegangen, steckte sich dort zwei Baguette-Brötchen in seinen Rucksack und verließ das Geschäft erneut ohne die Ware zu bezahlen. Als Gründe für den Diebstahl führte der Jugendliche an, kein Geld für Essen zu haben. Eine Nachschau in der Geldbörse erbrachte jedoch, dass sich in dieser 276,- Euro Bargeld befanden. Neben der Einleitung einer erneuten Strafanzeige wegen Diebstahls zusammen mit einem Hausfriedensbruch wurde dem Jugendlichem jetzt bei weiteren Vorfällen eine mögliche Ingewahrsamnahme angedroht.

