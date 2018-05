POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Uslar (ots) - USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 27.04.18, 16:00 Uhr, bis zum 30.04.18, 07:00 Uhr, ein ebenerdiges Oberlicht zum Kellergang der Sollingschule Uslar in der Straße Zur Schwarzen Erde. In das Innere der Schule gelangten sie jedoch nicht. Außerdem wurden Zaunlatten eines Schulhofzaunes herausgetreten und auf dem Schulhof verbrannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000

