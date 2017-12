POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, OT Angerstein, Heiligenbreite, 21.12.2017, 00.00 Uhr bis 24.12.2017, 15.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (ro) - Zwischen dem 21.12. und 24.12.2017 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in Angerstein ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Einbruch wurde urlaubsbedingt erst am Nachmittag des 24.12. festgestellt.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden von der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551/70050 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell