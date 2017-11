Osterode (ots) - Osterode, B 243, Höhe Papenhöhe, 13.11.17, 08.10 Uhr

OSTERODE / B 243 (US) Ein 20 Jahre junger Mann aus Hattorf befuhr am Montag, gg. 08.10 Uhr, die B 243. In Höhe Papenhöhe bremste er seinen PKW verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende 21jähr. Einwohner aus Herzberg bemerkte die Situation zu spät, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden i.H.v. 4.500,-- Euro.

