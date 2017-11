POL-NOM: Fahrertür zerkratzt

Bad Lauterberg (ots) - Sa., 11.11.2017, 17.00 Uhr, - Montag, 13.11.2017, 08.00 Uhr

37431 Bad Lauterberg, Steinweg

BAD LAUTERBERG (Han) Die Fahrertür eines schwarzen Audi A 3 zerkratzten bisher unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Bad Lauterberg. Der Geschädigte, ein 25 Lauterberger, hatte sein Auto am Samstag, gegen 17.00 Uhr, im Steinweg geparkt und die Beschädigung Montagmorgen bemerkt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 500.- Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den / die Täter geben können bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg (05524/963-0) zu melden.

