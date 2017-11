POL-NOM: Fassade der ev. Kirche in Bad Sachsa beschmiert

Bad Lauterberg (ots) - Samstag, 11.11.2017, 16.00 Uhr, - Sonntag, 12.11.2017, 09.15 Uhr

37441 Bad Sachsa, Kirchstraße

BAD LAUTERBERG (Han) Mit Haarfärbemittel beschmierten bisher unbekannte Täter in der Nacht zu letztem Sonntag die Fassade der St. Nikolai - Kirche in Bad Sachsa. Mit blauer und goldener Farbe verunstalteten sie insgesamt drei Außenwände mit Farbklecksen bzw. mit großflächigen, undefinierbaren Schriftzügen. Die Reinigung der Fassade dürfte mehrere hundert Euro betragen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können bzw. die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa (05523/481) zu melden.

