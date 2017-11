POL-NOM: Auffahrunfall

Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße - Sonntag, 12.11.2017, 17.11 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Sonntag gegen 17.11 Uhr kam es im Einmündungsbereich Göttinger Straße/Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beifahrer leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Eine 45 Jahre alte Einbeckerin war mit ihrem Pkw auf der Friedrichstraße unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf die Göttinger Straße musste sie am Fußgängerüberweg anhalten, um einem Passanten das Überqueren der Göttinger Straße zu ermöglichen. Ein nachfolgender 35 Jahre alter Autofahrer aus Northeim erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Beifahrer im Pkw der Einbeckerin leicht verletzt. Allein am Pkw der 45-Jährigen entstand am Heck ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrtüchtig.

